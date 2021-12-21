Karma resim sergisi açıldı - Son Dakika

Batman'da üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Vuslat" adlı karma resim sergisinin açılışı yapıldı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümü dolaysıyla Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen serginin açılışına üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.
Sergi yıl sonuna kadar açık kalacak.
Kaynak: AA
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