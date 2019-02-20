Batman'da Kas Hastası Ceren İçin Kermes
1 saat önce
Batman'da faaliyet gösteren özel bir kurs tarafından Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) nadir görülen smard1 hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Ceren Asma için kermes düzenlendi.
Batman
'da faaliyet gösteren özel bir kurs tarafından Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA
) nadir görülen smard1 hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Ceren Asma için kermes düzenlendi.
Kurs binasının bahçesinde düzenlenen, gıda ürünleri satışı yapılan kermes ilgi gördü.
Kurs merkezinin sahibi eğitimci iş adamı Cuma Dişikırık, Ceren'in tedavisi için bu kermesin düzenlendiğini söyledi.
"Amacımız dünyada ender görülen kas hastalığına yakalanan Ceren Asma için toplumsal duyarlılığı canlandırmak, gençleri bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hepimizin çocuğu bu hastalığa yakalanabilir." diyen Dişikırık, aynı ülkede ve şehirde yaşayan insanlar olarak bu duruma kayıtsız kalmak istemediklerini dile getirdi.
Dişikırık, kermeste öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışının yapıldığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:44 Kaynak: AA
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