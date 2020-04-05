Batman'da kavga - Son Dakika

Batman iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesinde Hidayet Türeli ile Cemil Konak arasında başlayan kavga kısa sürede kavgaya dönüştü. Yakınlarının katılımıyla büyüyen taşlı ve sopalı kavga polisin zamanında müdahelesiyle sona erdi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.