Batman'da kavga - Son Dakika

Batman'da kavga
6 saat önce
Batman iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Batman iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesinde Hidayet Türeli ile Cemil Konak arasında başlayan kavga kısa sürede kavgaya dönüştü. Yakınlarının katılımıyla büyüyen taşlı ve sopalı kavga polisin zamanında müdahelesiyle sona erdi.
Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:22 Kaynak: AA
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