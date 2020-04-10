Batman'da kavga eden 53 kişiye

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 gence 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bir hafta içerisinde farklı yerlerde çıkan kavgalara karışan 53 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi