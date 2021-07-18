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Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi - Son Dakika

Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi

18.07.2021 13:27

Gelen son dakika haberlerine göre Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi Batman'da termometreler 43 dereceyi gösterince sıcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için süs havuzlarına akın attı.

Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi

BATMAN - Batman'da termometreler 43 dereceyi gösterince sıcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için süs havuzlarına akın attı.

Son yıllarda Batman'da etkili olan sıcak hava bölgedeki insanları olumsuz etkilemeye başladı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde gölgeliklere sığınıyor ya da evlerde, camilerde klimaların altında zaman geçiriyor. Yaz mevsimin en sıcak aylarından olan Temmuz ayının gelmesiyle beraber Batman'da sıcaklar etkisini iyice gösterdi. Sıcakların etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan parklardaki ağaçların gölgelerine sığınmaya başladı. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Süs havuzlarında serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzmanlar saat 11.00-16.00 arasında çocuk ve yaşlıların mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi
Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi

Batman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi - Son Dakika


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