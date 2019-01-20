Batman'da Kayalıklar Arasına Gizlenmiş Eyp Bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.





Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesi Başbaşı köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.





Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı ile pillerle hazırlanmış EYP düzeneği bulundu.





Sason Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla EYP kontrollü imha edildi.





Bölgede operasyonlar sürüyor.

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