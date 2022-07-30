Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

30.07.2022 17:51
Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman Çayı kenarındaki kayalıklarda bir köpeğin yaralı şekilde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, botla köpeğin olduğu kayalıklara geldi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan köpek, botla Batman Çayı kenarına getirildi.

Yaralı köpek, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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