Son Dakika Haberleri: Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu

1 saat önce

Batman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan esnafın aracı bulundu.

Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu, System.String[]

Batman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan esnafın aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten M. Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır- Bitlis kara yolunda aracına ulaşıldı.

Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlandı.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tuncer'in kardeşi Faik Tuncer, ağabeyinin bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

Batman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]