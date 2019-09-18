Son Dakika Haberleri: Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu
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Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu

1 saat önce

Batman'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu, System.String[]

Batman'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde yürütüldü.

100 kişilik ekip tarafından kadavra ekiplerinin katılımıyla sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucu 5 çocuk babası Tuncer'in cesedine Silvan ilçesinin Akçeltik Mahallesi'ndeki sulama kanalında ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Tuncer'in silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

Tuncer'in cesedi otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır- Bitlis kara yolunda aracına ulaşılmıştı.

Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

Diyarbakır, Silvan, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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