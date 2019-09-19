Son Dakika Haberleri: Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu

12 dakika önce

Batman'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Batman'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde yürütüldü.

100 kişilik ekip tarafından kadavra ekiplerinin katılımıyla sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucu 5 çocuk babası Tuncer'in cesedine Silvan ilçesinin Akçeltik Mahallesi'ndeki sulama kanalında ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Tuncer'in silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

Tuncer'in cesedi otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır-Bitlis kara yolunda aracına ulaşılmıştı.

Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu

Diyarbakır, Silvan, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk yerel Kürtçe dizi Şekirok büyük ilgi gördü
ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]