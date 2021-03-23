Batman'da kayınpeder damadını öldürdü - Son Dakika

Batman'da kayınpeder damadını öldürdü

23.03.2021 00:57
Batman'da kayınpeder damadını öldürdü, System.String[]

Batman'da kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Batman'da kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kayınpeder damadını silahla vurarak öldürdü.

Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BATMAN

Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kayınpeder damadını öldürdü - Son Dakika


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