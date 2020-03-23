Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

BATMAN - İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. Demir'in görevden alınmasının ardından bölgeye gelen gruba polis dağılmaları yönünde anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan grupta bulunan 16 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin ev adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Batman Belediye binası önünde özel harekat polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran belediye binası önüne gelerek, duruma tepki gösterdi ve açıklama yaptı.

Belediye binası önüne gelen kalabalığın dağılması için polis ekipleri anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan 16 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor.