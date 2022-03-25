Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

25.03.2022 01:34

Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı.

Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

BATMAN - Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. 23 HK 638 plakalı otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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