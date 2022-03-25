Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

25.03.2022 08:52

Batman Güneykent Çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybederken, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Batman Güneykent Çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybederken, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Batman Güneykent Çevre yolu üzerinde meydana geldi. 23 HK 638 plakalı otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı.

Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılanın tüm müdahalelere kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Ekrem Aktaş-İHA)

Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

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Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı Batman'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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