İlginç kedi kurtarma operasyonu: Kediyi kurtarmak için elektrik direğini söktüler
BATMAN - Batman Petrolkent Mahallesi'nde elektrik direğine sıkışan kediyi, DEPSAŞ enerji ekibi direği yerinden sökerek kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Batman Petrolkent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu DEPSAŞ enerji ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekip, elektrik direğini yerinden söküp kediyi kurtardıktan sonra direği tekrar eski yerine dikti.
Kaynak: İHA
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