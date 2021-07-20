BATMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI; İTFAİYECİ BACAĞINDAN YARALANDI - Son Dakika

Soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 2 kamyon kerestenin kül olduğu belirlendi.

Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde, Nedim Keskin 'e ait evin alt katında bulunan kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında duvarın çökmesi sonucu bacağından yaralanan itfaiye eri, hastanede tedaviye alındı.

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