Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. adlı şahsın yakaladığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin takibinde olduğu S.Y. isimli şahıs, 30 Eylül 2019 günü saat 09.45 sıralarında bir adreste yakalanmış, şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplam 12 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun anlaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN