Son Dakika Haberleri: Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

1 saat önce

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bekçilerin GBT sorgusundan kaçan şüpheliler, bekçilere silahlı saldırı düzenledi.

Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı, System.String[]
Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bekçilerin GBT sorgusundan kaçan şüpheliler, bekçilere silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir bekçi ve ağabeyi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu önünde gece devriyesi atan Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, çevreye rahatsızlık veren bir grubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada bekçilere mukavemette bulunan bir kişi, bekçilere tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği bekçi Bayram Kara (26) ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara (29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi Ramazan Kara tedavi altına alındı. Ağabey Kara'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Okulun etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 10:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]