Batman'da kiracı ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Batman'da kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi 2. Cadde'de bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı. Olayda kiracı ve iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulansları ile kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürdürülüyor.