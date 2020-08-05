Batman'da kirasını ödeyemeyen bir ailenin evden çıkarıldığı iddiası - Son Dakika

Batman Valiliği, kent merkezinde oturan bir ailenin kirasını ödeyemediği için sokağa atıldığına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında 6 çocuklu Güner ailesinin kirasını ödeyemediği için sokağa atıldığı ve Atatürk Parkı'nda yaşadıkları şeklindeki paylaşımlar üzerine Valilik tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede neticesinde söz konusu ailenin sosyal yardımlaşma vakfından bugüne kadar 21 bin 546 lira yardım aldığı, kiralarının ödendiği, aileye her gün sıcak yemek verildiği ve rehberlik hizmeti sağlandığı belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan Fahrettin Güner (37) hurdacılık yapmakta, eşi Tuna Güner (24) ise ev hanımıdır. 29.06.2020 tarihinde Yeşiltepe Mahallesi 2307 sokak, numara 8'deki ev Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından aylık 500 lira bedelle kiralanmıştır. Müstakil ve sobalı evde kendisi, eşi ve 6 çocuğu olmak üzere toplam 8 kişi ikamet etmektedir. Eğitim gören 3 çocuğun olduğu aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ekonomik Destek Programı kapsamında her ay bin 100 lira yardım yapılmakta ve her gün sıcak yemek verilmektedir. Fahrettin Güner ailesini ve çocuklarını istismar ederek bugüne kadar 6 kez parklarda yaşadığını belirterek sosyal medyada haber konusu olmuş, hayırsever vatandaşlar aileye iş ve ev imkanı sunmuş ancak Güner'in tekliflere olumsuz yanıt verdiği ve çalışmaya yanaşmadığı belirlenmiştir."

Açıklamada, SYDV tarafından aileye bugüne kadar 21 bin 546 lira ayni ve nakdi yardım yapıldığı tespit edildiği de kaydedildi.