Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü - Son Dakika

Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü

12.10.2020 12:47

- Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü Batman'da bir dönem Hayat Eve Sığar uygulaması ile neredeyse kentin tamamının kırmızıya büründüğü şehir, son dönemlerde alınan tedbirler ve vatandaşların da kurallara uyması ile yeniden yeşile büründü.

- Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü

BATMAN - Batman'da bir dönem Hayat Eve Sığar uygulaması ile neredeyse kentin tamamının kırmızıya büründüğü şehir, son dönemlerde alınan tedbirler ve vatandaşların da kurallara uyması ile yeniden yeşile büründü.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında 40 gün önce Batman kent merkezinin neredeyse tamamı kırmızıya bürünmüştü. Kentte vakaların giderek artması üzerine Batman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler alınması için olağanüstü toplanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı en önemli karalardan biri de kendi evlerinde izolasyon kararı verilen vatandaşların ikametlerinde olup olmadığının kontrol edilmesi ve maske, hijyen kurallarını vatandaşlara doğrudan anlatacak filyasyon ekiplerinin oluşturulması oldu.

700 personel denetimde

Batman Valiliği öncülüğünde yaklaşık 700 personelden oluşan filyasyon ekipleri evlerinde izolasyon kararı verilen vatandaşların ikametlerini tek tek denetleyerek salgına karşı önemli bir çalışma yürütmeye başladı. Çalışmalar sonucunda ise Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında kentin neredeyse tamamının kırmızıya büründüğü alanlar yaklaşık 40 gün içinde yeşile dönüştü. Filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasıyla vaka oranlarında ciddi azalmaların yaşanması sağlandı.

Öte yandan Batman'da salgının yayılım hızını durdurmak amacıyla kent genelinde denetimler sürerken vatandaşların da sosyal mesafeye, hijyen ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılar sıklıkla yapılmaya devam ediyor.

Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü
Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü
Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü
Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü - Son Dakika

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