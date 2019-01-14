Batman'da "Kış Üşütüyor Biz Isıtıyoruz" Projesi

Batman
Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Kadın Platformunca hayata geçirilen, "Kış Üşütüyor Biz Isıtıyoruz. Merhametle Atkı, Bere, Çorap Dokuyoruz" projesi kapsamında örülen bin atkı, bere ve çorap Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Suriyeli çocuklara ulaştırıldı.
Platformu sözcüsü Betül Şat, yaptığı açıklamada, Suriye'de yıllardır süren iç savaşta binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini belirtti.
Sığınmacıların da kamplarda yaşam mücadelesi verdiklerini kaydeden Şat, şöyle devam etti:
"Suriye'de uzun yıllardır süregelen savaşta yüz binlerce kayıp yaşanmış ve savaşın göçe zorladığı kardeşlerimiz sığındıkları her yerde muhtaç duruma düşmüşlerdir. Suriyeli kardeşlerimizle ilgili toplumumuzda ne yazık ki eski duyarlılığımız azalmış bulunmaktadır. Reyhanlı kamplarında yaşayan binlerce Suriyeli kardeşimiz kışın zor ve çetin şartlarında yaşam mücadelesi vermektedir. Soğuktan korunmak ve kendilerini sıcak tutmak için en basit eşyalardan bile mahrum durumdalar. Bu duyarlılığı tekrar arttırmak için gerçekleştirdiğimiz projeyle Reyhanlı'da bulunan kamplara gidip ihtiyaç sahiplerine yaklaşık bin atkı, bere yardımında bulunduk."
Şat, platformu olarak, Müslüman olmanın getirdiği sorumluluk gereği, ağır şartlar altında ve çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin sıkıntılarına bir nebze çözüm sunabilmek için battaniye ve hijyen paketi kampanyası da başlattıklarını söyledi.
Bir battaniye ve hijyen paketinin ücretinin 50 lira olduğunu belirten Şat, "Batman'ın duyarlı halkını kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Gelin, bu zorlu şartlarda onlar için bir kez daha harekete geçelim. Yaraları birlikte saralım. Şüphesiz ki iyilikler Allah'ın katında zayi olmaz." dedi.