Batman'da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza - Son Dakika

Batman Turgut Özal Bulvarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.



Batman, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Gece 00.00'da başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Turgut Özal Bulvarı girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.



İzin belgesi olmayan 8 kişiye toplamında 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Kentin farklı noktalarında polis ekiplerinin denetimi sürüyor. - BATMAN