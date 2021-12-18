Batman'da "Kitap Kurdu" yarışması düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışması Batman'da yapıldı.

Batman'da toplam 534 öğrencinin katıldığı sınav Batman merkezde 3, Gercüş ilçesinde 1 okulda gerçekleştirildi.

Öğrencilere daha önce okumaları için belirlenen 5 kitaptan hazırlanmış 100 soru soruldu. 100 dakika süren sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

TÜGVA Batman İl Temsilcisi Muhammet Onutçu, Türkiye geneli düzenlenen yarışmanın Batman'da da yapıldığını söyledi.

Yarışmanın asıl hedefinin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Onutçu, yarışma vesilesiyle binlerce çocuğun kitap okuduğunu kaydetti.

Yarışmaya başvuranların belirlenen 5 kitabı okuduğunu ve yarışma sorularının bu kitaplardan hazırlandığını aktaran Onutçu, derece yapan öğrencilerin çeşitli miktarlarda para ile ödüllendirileceğini bildirdi.