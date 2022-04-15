Batman'da Kızılay için düzenlenen "Meydan okuma" kampanyasına büyük destek - Son Dakika
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Batman'da Kızılay için düzenlenen "Meydan okuma" kampanyasına büyük destek

15.04.2022 10:35
Batman'da Kızılay için düzenlenen "Meydan okuma" kampanyasına büyük destek

Batman'da Kızılay'a kan bağışını artırmak için başlatılan "meydan okuma" etkinliği geniş kesimlere ulaştı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yıl Dönümüne ithafen 177 personelle Kızılay'a kan bağışında bulundu. Vatandaşlar da bağışa yoğun destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile beraberindeki 177 polis, kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay'ının Batman Şubesi Atatürk Parkı önüne kurulan kan bağış noktasına gelerek kan verdi. 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde 177'nci yıl dönümünü kutlama hem de Vali Hulusi Şahin'in kan bağışında bulunulması için yaptığı çağrıdan sonra harekete geçtiklerini ifade eden Kıraç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olan 177 sayısını baz alarak 177 personelle kan verdiklerini ifade etti.

Batman'da Kızılay için düzenlenen 'Meydan okuma' kampanyasına büyük destek

"İNSANLARIMIZ KIYMETLİ"

Ülke ve insanların kıymetli olduğunu aktaran Kıraç, "Bu yüzden Kızılay'a destek olmaya geldik. Vatandaşlarımızı hem iyilik yapma adına hem de sağlık açısından kan vermeye davet ediyoruz. Petrolspor şampiyon olmak üzere. Bu şampiyonada özellikle hem oyuncularımızın, hem teknik elemanlarımız, hem yönetimimizin, hem de en önemlisi taraftarlarımızın çok büyük bir emeği var. Dolayısıyla buradan yarasaların tribün lideri Şahin Ete kardeşimize çağrıda bulunuyorum. Biz, bugün 177 kişiyle kan vermeye geldik. Şahin Ete kardeşim, siz de kan vermeye var mısınız?" çağrısında bulundu.

Batman'da Kızılay için düzenlenen 'Meydan okuma' kampanyasına büyük destek
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Kan Bağışı, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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