Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

04.04.2022 16:57

Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı Batman'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini 11 yerden bıçakladı.

Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

BATMAN - Batman'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini 11 yerden bıçakladı. Kadın, ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, Batman Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı
Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı
Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

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Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı Son dakika haberi | Siirt Emniyet Teşkilatı Polis Haftası dolayısıyla Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi Son dakika haberi | Siirt Emniyet Teşkilatı Polis Haftası dolayısıyla Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi Sultangazi'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Sultangazi'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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