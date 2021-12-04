Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı, 2 kişi yaralandı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 kişi yaralandı Batman-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı.

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 kişi yaralandı BATMAN - Batman- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Batman'a gelen gıda yüklü 81 EU 408 plakalı tır şoförü Hakkı Taşçı, Batman girişinde bulunan Sinan Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprü korkuluklarına çarparak duran tırın şoför mahali köprüde asılı kaldı. Olay yerine çağrılan Batman itfaiye ile AFAD ekipleri araçta bulunan şoför Hakkı Taşçı ve ikinci şoför Servet Yıldırım'ı sıkıştıkları yerden kurtardı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servet Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Batman karayolu tek taraflı trafiğe kapatılırken kazada enkaza dönen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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