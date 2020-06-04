Batman'da korkutan yangın - Son Dakika

Batman'da bir evin altında bulunan depoda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dükkana sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin alt kısmında bulunan dükkana sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangın nedeni ile depo ve dükkan kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN