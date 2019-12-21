Batman'da korkutan yangın: dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Batman'da 8 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı.



Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin son katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batman Belediyesi ile Türkiye Petrolleri itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş merkezinin çatısı, kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN