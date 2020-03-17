Batman'da korona virüs şüphesi - Son Dakika

Batman'da korona virüs şüphesi
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünden Gercüş Devlet Hastanesine getirilen bir kişi, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünden Gercüş Devlet Hastanesine getirilen bir kişi, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Edinen bilgilere göre, İstanbul'da çalışan H.T. (42), Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyüne tatile geldiği esnada rahatsızlandı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan H.T., yüksek ateş nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından korona virüs şüphesiyle Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. H.T., Batman Bölge Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı.
(İHA)
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