Batman'da korona virüs şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da korona virüs şüphesi - Son Dakika

Batman'da korona virüs şüphesi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünden Gercüş Devlet Hastanesine getirilen bir kişi, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Batman'da korona virüs şüphesi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünden Gercüş Devlet Hastanesine getirilen bir kişi, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Edinen bilgilere göre, İstanbul'da çalışan H.T. (42), Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyüne tatile geldiği esnada rahatsızlandı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan H.T., yüksek ateş nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından korona virüs şüphesiyle Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. H.T., Batman Bölge Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı.

(İHA)

İstanbul, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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