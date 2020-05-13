Batman'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

Batman'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

BATMAN - Batman'da vaka sayısının artmasıyla Batman Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı'nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı.

Batman Valiliği tarafından koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında kenttin en işlek yeri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 9 Mayıs'ta bu yana saat 20.00 ile 03.00 arasında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı'nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Sadece araç trafiğine açık olan bulvarda akşam yayaların geçmemesi için kontrol noktaları oluşturuldu. Bulvara çıkan ara sokaklarda bariyerlerle kapatılırken uyarı levhaları da asıldı.