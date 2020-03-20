Batman'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Batman Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarları faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sebze meyve başta olmak üzere vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt ve mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri otopazarı ve hayvan pazarının faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.