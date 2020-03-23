Batman'da koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri sürüyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanları uyarıp evlerine gönderdi.

Turgut Özal Bulvarı'nda ve Atatürk Parkına gelen yaşlılardan bazıları polis araçlarıyla evlerine götürüldü.