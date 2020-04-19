Batman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının 535 715 50 67 Psiko-Sosyal Destek Hizmet Hattını arayarak ulaşabileceğini kaydeden Pamukçu, ayrıca online danışmanlık hizmeti de sunacaklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu , yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına psikososyal destek sunabilmek ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişim uzmanın içerisinde yer aldığı psikososyal destek ekibi oluşturulduğunu söyledi.

Batman 'da sağlık çalışanları için psikososyal destek verilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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