Batman'da KOSGEB tarafından 530 işletmeye destek sağlandı - Son Dakika
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Batman'da KOSGEB tarafından 530 işletmeye destek sağlandı

21.06.2022 12:39
Batman'da KOSGEB tarafından 530 işletmeye destek sağlandı

Batman'da KOSGEB'in "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında 1166 kişinin istihdam edildiği, 530 işletmeye destek sağlandığı belirtildi.

Batman'da KOSGEB'in "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında 1166 kişinin istihdam edildiği, 530 işletmeye destek sağlandığı belirtildi.

KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman'da salgın sürecinden etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla bu programı uyguladıklarını söyledi.

Program kapsamında meslek lisesi veya üniversite mezunu 1166 kişinin istihdamına destek sağlandığını, ilde 530 işletmenin program başvurusunu onayladıklarını ifade eden Fidan, bu personelin en az bir sene çalıştırılmasının zorunlu kılındığını aktardı.

Fidan, program kapsamında 2 personel istihdam eden mikro işletmelere 200 bin lira, 5 personel istihdam eden küçük işletmelere ise 500 bin lira geri ödemeli destek sağlandığını dile getirerek, "Bu desteğin işletmelere ödemesi 2 taksit halinde olup 530 işletmenin tamamı desteğin ilk taksitini aldı." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Fidan, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da KOSGEB tarafından 530 işletmeye destek sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da KOSGEB tarafından 530 işletmeye destek sağlandı - Son Dakika
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