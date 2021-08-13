Kovid-19'a karşı 2 bin tekstil işçisi aşılandı - Son Dakika

Vaka sayılarından en yüksek iller arasında yer alan Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin tekstil işçisine koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulandı.

Batman'da tüm kamu ve özel hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ile 3 aşı çadırında aşılama çalışmaları sürerken, mobil ekipler de randevu ile aşı talebinde bulunan atölye ve fabrikalarda aşılama çalışması yürütüyor.

Batman OSB'de faaliyet yürüten 12 tekstil firması aşılama kampanyasına destek verdi. Tekstil atölyelerinde çalışan 2 bin kişi aşılandı.

Aşılama sorumlusu Dr. Şahin Yılmaz, Batman'da aşıya talebin arttığını, her gün farklı bir yerde aşılama yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların aşıdan başka bir çözümün olmadığını anladığını, bundan dolayı aşıya olan talebin arttığını anlatan Yılmaz, "Bu hastalıktan kurtulmanın yolu tedbir ve aşı. Vaka sayılarımız da ne yazık ki artmakta. Hastane doluluğu ve yoğunluğu doygunluğa ulaştı. Servislerde yer sıkıntısı yaşamaya başladık." dedi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Yılmaz, aşı olmak istemeyenlerin genellikle herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan, kulaktan dolma bilgilerle karar verdiğini belirtti.

Yılmaz, "Bugüne kadar yaptığımız aşılarla ilgili şu ana kadar herhangi bir sıkıntıya ilişkin geri dönüş almadım. Biliyoruz ki bu hastalıktan kurtulmanın yolu aşı ve tedbirlerdir. Vatandaşlarımız da bundan emin olsun. Çekinmesinler. Aşılarını yaptırmaktan vazgeçmesinler." diye konuştu.

Tekstil firma yetkilisi Nurullah Tüzün de, firma olarak aşılama kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Tüzün, 100 personel ile ilk doz aşılarını yaptırdıklarını dile getirerek, bir an önce salgının ortadan kalkması temennisinde bulundu.

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