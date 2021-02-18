Kovid-19 aşısının ilk dozu bugüne kadar 18 bin 800 kişiye uygulandı - Son Dakika

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Batman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ile dağıtılan CoronaVac aşısının ilk dozu, 18 bin 800 kişiye yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ülke genelinde 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, Batman merkez ve ilçelerinde şimdiye kadar 18 bin 800 kişiye vuruldu.

İlk dozun ardından da toplamda 3 bin 200 kişinin ikinci doz aşısı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, en az vaka bulunan iller arasında bulunan Batman'da, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında filyasyon çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Her gün yaklaşık 50 ekip ve 100 görevli, filyasyon çalışmalarının yanı sıra aşılama uygulamasında bulunuyor.

Vatandaşların aşılamaları devam ederken hastaneye gidemeyen vatandaşlar evde aşılanıyor. Aşıya karşı herhangi bir alerjisi olan vatandaşlar ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evden alınarak hastanede aşısı yapıldıktan sonra tekrar evine bırakılıyor.

Evde aşı olan Sabriye Başalak, gayretleri dolayısıyla bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aşısını olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini aktaran Başalak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Evinden alınıp hastanede aşı yaptıran Zemerhan Elma da yetkililere teşekkür ederek, aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.