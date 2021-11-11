Batman'da Kovid-19 hastası kadın ikiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Doğumun ardından durumu daha da kötüleşen anne Doğan kurtarılamadı.

Yeni tip Koronavirüs hastası 32 yaşındaki Fatma Doğan , durumu ağırlaşınca 30 Ekim'de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada Doğan'ın ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

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