Batman'da Kovid-19 nedeniyle grip aşısına talep arttı - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle grip aşısına talep arttı.

44. Bölge Batman-Siirt- Muş Eczacılar Oda Başkanı Adnan Bayhan, Kovid-19 salgının ardından hekimlerin grip aşısını önerdiğini söyledi.

Özellikle kronik rahatsızlığı olanların bu aşıyı yapmasında fayda olduğunu ifade eden Bayhan, şöyle konuştu:

"Ancak bu yıl ülkemize gönderilmesi planlanan grup aşısı 1,5 milyon civarında. Türkiye'deki kronik hasta sayısının 5-6 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde aşı yeterli gelmeyecek. Bu noktada gerek sağlık Bakanlığımız ve gerekse biz eczacılar elimizden geldiğince öncelik vereceğimiz hastalar 65 yaş üstü ve ağır kronik hastalar olacak. Sağlık Bakanlığı grip aşısının sayısını arttırabilmek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

Eczacı kalfası Ercan Okan ise grip aşısına büyük bir talep olduğunu, "Gecenin bir saatinde bizi arayıp grip aşısı soran vatandaşlarımız oluyor. Aşı için isim yazdırmak isteyenler oluyor. Koronavirüs salgınından dolayı grip aşısı talepleri arttı. Şu anda 2 bin grip aşısı olsa hepsi tükenir." dedi.