Batman'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 746 bin adet maske ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt genelinde başlattığı ücretsiz maske dağıtım uygulaması Batman'da devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Belediye, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve sivil toplum kuruluşları tarafından alınan toplam 746 bin adet maske, Valilikçe ilin değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Köylere 6 bin 400 maske dağıtıldı

Açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından alınan 6 bin 400 adet maskenin de Vali Hulusi Şahin'in talimatıyla köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere, merkeze bağlı köy muhtarlarına teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan, kentin ana arterlerinden olan Turgut Özal Bulvarına gelen vatandaşların, ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin veriliyor. Maskesiz dolaşılmaması gerektiğini anımsatan sağlık görevlileri, bu konuda vatandaşları uyarıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara da ücretsiz maske veriliyor.

Ücretsiz maske alan Suat Yüksekbağ, yetkililere teşekkür ederek her yerde ücretsiz maske dağıtıldığını hatırlattı.