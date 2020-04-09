Batman'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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Batman'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye para cezası uygulandı
6 saat önce
Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 82 kişiye 117 bin 642 lira idari cezası kesildi.
Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 82 kişiye 117 bin 642 lira idari cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hastalığın Türkiye'de salgın haline gelmesinin engellenmesi amacıyla il genelinde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunanlara, kapatılması zorunlu olduğu halde kurala uymayan iş yerlerine, sosyal mesafe kuralına uymayan ve fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 82 kişiye toplam 117 bin 642 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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