Batman'da Kovid-19'u yenen doktor görevine koştu - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs'ü (Kovid-19) yenen doktor Vedat Deniz, görevine başladı.

Batman Bölge Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Vedat Deniz, bir süre önce yakalandığı Kovid-19 hastalığını yenmeyi başardı.

Deniz, hastalığın baş ağrısı ve yüksek ateş ile başladığını ardından şiddetli kas ve eklem ağrıları yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İştahım kesildiği için bir şey yiyemiyordum. Doktor olmama rağmen çok korkmuştum. İlk 5 gün çok zor geçti, kafamı toparlayamıyordum. Bu meretten biran önce kurtulmalı ve görevimin başına dönmeliydim. İlaçlarımı düzenli kullanıyordum fakat iştahım olmadığı için yeteri kadar beslenemiyordum. Kendimi zorlayarak bol sıvı, taze meyve ve sebze tüketmeye başladım. İki haftanın sonunda şikayetlerim azalmıştı."

Şikayetleri tamamen bitince kontrol testinin negatif çıktığını ifade eden Deniz, "Test sonucum negatif çıkınca 'hastalarım beni bekliyorlar.' deyip hemen görevimin başına döndüm. Bana ihtiyacı olan hastaları bekletmek olmazdı." ifadesini kullandı.