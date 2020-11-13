Batman'da Kovit-19 test merkezi 11'e yükseldi - Son Dakika

Batman'da vatandaşların daha hızlı Kovit-19 testi yapabilmeleri amacıyla yeni bir test merkezi daha oluşturuldu.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yeni bir Kovid-19 test merkezinin oluşturulduğu bildirildi.

Kent merkezinde Kovit-19 test merkezinin 11'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Kovid-19 numune (PCR) verme merkezlerine bir yenisi daha ekledi. İlimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yeni bir Kovid-19 test (PCR) noktası oluşturuldu. Hafta sonu da dahil olmak üzere her gün saat 09.00-16.00 arası hizmet verecek. Kovid-19'a yönelik şikayeti olan vatandaşlarımız merkeze başvurmaları halinde test yaptırabileceklerdir."