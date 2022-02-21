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Batman'da köy çocuklarına masal anlatıldı - Son Dakika

Batman'da köy çocuklarına masal anlatıldı

21.02.2022 17:04
Batman'da köy çocuklarına masal anlatıldı

Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli Köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere yönelik masal etkinliği düzenledi.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli Köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere yönelik masal etkinliği düzenledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde köyde düzenlenen etkinlikte öğrencilere masal anlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yemişli köy meydanında çocuklara masal anlatımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Milli Eğitim Müdürlüğü ile 5 ilçemizde bu ay masal anlatımı programı yapıyoruz." diyen Aslanlı, destekleri için Vali Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

Aslanlı, Şubat ayı boyunca köylerde kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.

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milli eğitim bakanlığı, Turizm, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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