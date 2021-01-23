Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu

23.01.2021 18:55
Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyündeki mezarlıkta erkek cesedi bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyündeki mezarlıkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki köyün mezarlığında bölge sakinleri tarafından ceset bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

55 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kozluk, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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