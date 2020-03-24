Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika

Batman'da köy yoluna çığ düştü

6 saat önce

- Batman'da köy yoluna çığ düştü Batman'ın Sason ilçesinde köy yoluna çığ düştü.

- Batman'da köy yoluna çığ düştü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar açıldı.

Batman Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini mevsim normallerine bıraktı. Hava sıcaklığının artmasıyla Sason'a bağlı Yürekli köy yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşların bildirmesi üzerine yolda Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışma ile köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, karla mücadele kapsamında İl Özel İdare ekiplerinin köy yolları ve mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Batman'da köy yoluna çığ düştü

Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:33 Kaynak: İHA

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