Son Dakika Haberleri: Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildi

17 dakika önce

Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildiBATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, köy yolunda tuzaklanmış patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek imha edildi.

Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildi
BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, köy yolunda tuzaklanmış patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek imha edildi.
Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada Palamut-Güneşli köy yolunda toprak altından geçen kabloyu fark eden jandarma ekipleri, kablonun el yapımı patlayıcıya bağlı olma ihtimalini değerlendirerek önlem aldı ve ardından kazı çalışması yaptı. Çalışmalarda yola tuzaklanan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 kilogram TNT, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcının yolun altına tuzaklandığı ve kablonun araziye çekildiği tespit edildi. Patlayıcı, PAMİT ekipleri tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluştu. Operasyonda 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda yola tuzaklanan patlayıcının imha edilmesiyle olası bir facianın önlendi.
Operasyonların ise devam ettiği öğrenildi.
Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı böyle imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]