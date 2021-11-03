Batman'da köyleri gezen rehber öğretmenler dezavantajlı öğrencilere hizmet veriyor - Son Dakika

Batman'da eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmak ve başarı seviyesini yükseltmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezine bağlı ekipler, köy okullarını gezerek öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Eğitim Sorumlusu Bilal Kay, AA muhabirine, Batman'da akademik başarıyı arttırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl eğitim ve öğretim yılında yaptıkları rehberlik hizmeti kapsamında 166 okulda 1400 öğretmene ulaşarak Liselere Geçiş Sınavıyla (LGS) ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Kay, bu yıl ise sürdürdükleri proje kapsamında merkeze bağlı 19 köy okulu ve bu köylerdeki 130 öğretmene LGS ile ilgili bilgi verdiklerini kaydetti.

Her köy okulunda rehber öğretmen olmadığını, bundan dolayı gönüllü rehber öğretmenlerle köylere gittiklerini anlatan Kay, "Rehber öğretmenlerimiz verimli ders çalışma, stres yönetimi gibi konularda çalışmalar yapıyor. Bunun da faydasını umarım bir sonraki eğitim öğretim kademelerine geçişte gerçekleştirilecek sınavda öğrencilerimize sirayet etmiş şekilde göreceğiz." dedi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalar da yürüttüklerini aktaran Kay, bu yıl 300 öğretmene mesleki eğitimlerini bir ileri safhaya taşıma adına tez hazırlama, soru hazırlama kursları verdiklerini bildirdi.

Kay, "Nihayetinde bunlar öğrencilerimize sirayet edecek, öğrencilerimize eğitim öğretimini çok daha iyi bir kıvama getirme adına büyük bir destek olacaktır." diye konuştu.