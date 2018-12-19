Son Dakika Haberleri: Batman'da Köylülerin Mantar Sevinci

Batman'da Köylülerin Mantar Sevinci

3 saat önce

Batman'da yoğun yağışlarla beraber doğal olarak yetişen mantarlar köylüleri sevindirdi.

Batman'da Köylülerin Mantar Sevinci, System.String[]
Batman'da yoğun yağışlarla beraber doğal olarak yetişen mantarlar köylüleri sevindirdi.


Merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde oturanlar, birkaç yıl aradan sonra bu yıl erken yağan yağışlardan dolayı mantarların çok yeşerdiğini, mantarların arttığını, bunun sevincini yaşadıklarını belirtti.


Doğal olarak yetişen mantarların insan eliyle yetişen mantarlardan daha lezzetli olduğunu dile getiren köylüler, sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya gittiklerini, topladıkları mantarları yemek olarak tükettiklerini kaydetti.

Günde 10-15 kilogram mantar topladıklarını belirten Samiye Başaran, "Topladığımız mantarları güzelce temizleyip yapacağımız yemek çeşidine göre pişirip tüketiyoruz. Mantar yemekleri değişiyor. Kimi etli, soğanlı yapıyor ama benim tercihim sade olmasıdır. Bu mantarlar insanların yetiştirdiği mantarlardan daha güzel." diye konuştu.

Semra Beyca da mantarın zehirli olanlarının da olduğunu, mantardan anlamayanların mantar toplamaması gerektiğini belirterek, "Bunlar doğada kendinden yetişen mantarlar. Ailece topluyoruz. Zehirli veya zehirsiz olanları tanıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:10 Kaynak: AA

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