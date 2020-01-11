Batman'da kumar baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kumar baskını - Son Dakika

Batman'da kumar baskını

6 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Karayün köyünde yapılan kontrolde daha önce kumar oynatılması nedeniyle mühürlenmiş bir mekan içerisinde tekrar kumar oynatıldığı tespit edilerek baskın düzenlendi.

Batman'da kumar baskını, System.String[]

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Karayün köyünde yapılan kontrolde daha önce kumar oynatılması nedeniyle mühürlenmiş bir mekan içerisinde tekrar kumar oynatıldığı tespit edilerek baskın düzenlendi.


Baskında 32 şahıs hakkında kumar oynamaktan idari yaptırım cezası uygulandı, mekan sahibi hakkında 'Mühür Sökme ve Kumar Oynatmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Yapılan aramada kumar oynamada kullanılan malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi, ele geçen malzemelere el konuldu. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, emniyet ve asayiş görevleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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